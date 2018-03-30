جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 برشلونة يبتعد بالصدارة

ترتيب الدوري الإسباني شهد تواجداً متوقعاً في المراكز الأولى لمعظم الأندية الكبرى في الليغا، وعلى رأسها برشلونة المتصدر، دون إنكار تراجع ريال مدريد حتى الان هذا الموسم.

سيطرت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد وفياريال وإشبيلية على المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 ، مع وجود تناوب فيما بينهم لم يؤثر على زعامة برشلونة المتصدر.

وشهد ترتيب الدوري الإسباني 2017 -2018 بعض المفاجآت مثل موقع ريال مدريد الحالي، وكذلك تطور نتائج برشلونة في الوقت الذي تراجع به ملقا إلى مراكز الهبوط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 (المراكز الأولى) جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 الترتيب الفريق لعب فارق الاهداف النقاط المركز الأول برشلونة 29 61 75 المركز الثاني أتلتيكو مدريد 29 35 64 المركز الثالث ريال مدريد 29 40 60 المركز الرابع فالنسيا 29 26 59

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ولا يبدو أن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية ستخرج عن الأندية "المعروفة" في المسابقة، وهو ما يتضح في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

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ويكشف ترتيب الدوري الإسباني عن وجود فرق تنفرد بالصدارة مثل برشلونة وأخرى تبتعد بفارق كبير من النقاط وتعيش فترة غير متوازنة مثل ريال مدريد، بينما دفعت أندية ديبورتيفو ألافيس ولاس بالماس وملقا ثمن تراجع نتائجها فاحتلت مراكز متأخرة في المسابقة.