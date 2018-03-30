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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 برشلونة يبتعد بالصدارة

من قبل
1:12 دقيقة

ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم 2017 - 2018 معرّض للتغيّر مع كل مرحلة في المسابقة التي يتصدرها برشلونة وتشهد تراجعاً ملحوظاً للبطل ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني شهد تواجداً متوقعاً في المراكز الأولى لمعظم الأندية الكبرى في الليغا، وعلى رأسها برشلونة المتصدر، دون إنكار تراجع ريال مدريد حتى الان هذا الموسم.

سيطرت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد وفياريال وإشبيلية على المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 ، مع وجود تناوب فيما بينهم لم يؤثر على زعامة برشلونة المتصدر.

وشهد ترتيب الدوري الإسباني 2017 -2018 بعض المفاجآت مثل موقع ريال مدريد الحالي، وكذلك تطور نتائج برشلونة في الوقت الذي تراجع به ملقا إلى مراكز الهبوط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 (المراكز الأولى)

جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018

الترتيب

الفريق

لعب

فارق الاهداف

النقاط

المركز الأول

برشلونة 

29

61

75

المركز الثاني

أتلتيكو مدريد

29

35

64

 المركز الثالث

ريال مدريد

29

 40

60

المركز الرابع

فالنسيا

29

26

59

 

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ولا يبدو أن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية ستخرج عن الأندية "المعروفة" في المسابقة، وهو ما يتضح في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

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ويكشف ترتيب الدوري الإسباني عن وجود فرق تنفرد بالصدارة مثل برشلونة وأخرى تبتعد بفارق كبير من النقاط وتعيش فترة غير متوازنة مثل ريال مدريد، بينما دفعت أندية ديبورتيفو ألافيس ولاس بالماس وملقا ثمن تراجع نتائجها فاحتلت مراكز متأخرة في المسابقة.

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