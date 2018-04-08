في معقل "سانتياغو بيرنابيو"، افتتح ريال صاحب الأرض النتيجة بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (53) قبل أن يتمكن أتلتيكو من الرد سريعاً بفضل أيقونته الفرنسية أنطوان غريزمان (57).

بهذا التعادل عزّز أتلتيكو رصيده في الوصافة برصيد 68 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن برشلونة الذي اقترب من حسم التتويج بلقب الليغا لا سيما بعد فوزه السبت على ضيفه ليغانيس (3-1).

أمّا ريال مدريد فقد بقي في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، وسيكون مرشحاً ليتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز فالنسيا (62 نقطة) على ضيفه إسبانيول لاحقاً.





ريال مدريد - أتلتيكو.. أبرز أحداث المواجهة

نهاية المباراة

- دق 90: سيرجيو راموس يسدّد ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة ولكنّ أوبلاك يرفض الإنصياع في الوقت القاتل ويواصل تقديم مردوده الرائع الذي منح أتلتيكو تعادلاً بشق النفس.

- دق 77: كارفاخال في التوزيع ورأسية غاريث بيل الجانبية ليست بعيدة عن مرمى أوبلاك.

- دق 70: ساؤول نيغيز كاد يغالط الحارس نافاس بتسديدة مخادعة ولكن كرته جانبت القائم.

- دق 59: كوكي ورغم موقعه المناسب وتسديدته القوية يفشل في إهداء هدف التقدم للأتليتي بعد اصطدامه بعملقة كيلور نافاس الذي تصدّى للكرة بأعجوبة.

- دق 57: الفرنسي أنطوان غريزمان يمهل جماهير البيرنابيو 4 دقائق فقط لاستكمال فرحتهم بالهدف الافتتاحي، قبل أن يتمكن من تعديل النتيجة بعد عمل ثنائي مع زميله فيتولو استثمرا فيه ارتباك دفاع الميرنغي وحارسه نافاس.

- دق 53: بعد محتولات عدة في الشوط الأول.. كريستيانو رونالدو يجد ضالته أخيراً ويوقع الهدف الأول في المباراة من تسديدة مميزة على الطائر بعد عرضية بالمقاس من الويلزي غاريث بيل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

- دق 41: ريال مدريد في أخطر محاولة مزدوجة في الشوط الأول، عبر تسديدة متقنة ورائعة لمارسيلو انهالت على العارضة، لترتدّ الكرة أمام كارفاخال الذي سدّد صارةخية كان لها أوبلاك مجدداً بالمرصاد.

- دق 28+29: ريال وأتلتيكو يرفّعان في النسق، ففي المحاولة الأولى كاد المدافع المتقدم رافاييل فاران يهدي التقدم للملكي لولا تألق أوبلاك في صد الكرة، وفي الثانية دييغو كوستا ومن انفراد بالحارس كيلور نافاس يسدّد بدقة والأخير بامتياز يقف حائلاً امام الهدف الأول للروخي بلانكوس.

- دق 20: الدون رونالدو يعود لإقلاق راحة حارس أتلتيكو يان أوبلاك بتسديدة صاروخية ولكنّ الأخير أبدع في تحويل الكرة إلى ركنية.





- دق 9: كريستيانو رونالدو بغرابة وعلى غير عادته يهدر كرة افتتاح النتيجة رغم موقعه المناسب أمام المرمى.

- بداية المواجهة

قائمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الرسمية

The starting XIs at the Bernabeu for the Madrid derby!#RealMadridAtleti pic.twitter.com/mojgHGxpJV — LaLiga (@LaLigaEN) April 8, 2018



موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو يوم الأحد 8 ابريل ابتداء من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD3 و 4K وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأهم مباريات الدوري الإسباني بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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تقديم المباراة



سيكون ملعب "سانتياغو برنابيو" مسرحاً للموقعة الكروية الخلابة بين قطبي العاصمة اللذين يتنافسان على وصافة الدوري، في ظل ابتعاد برشلونة بالصدارة واقترابه من استعادة اللقب.

ريال مدريد، الذي ارتقى مستواه تدريجياً بعد بداية موسم كارثية، يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، ليضع قدماً في المربع الذهبي للمسابقة القارية التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين، وهو يأمل في الاحتفاظ به بعد تلاشي آماله "عملياً" بالمنافسة على لقب الدوري إذ يبتعد عنه برشلونة المتصدر بفارق 13 نقطة.

وقد يشكل فوزه على أتلتيكو الثاني محطة مهمة في سعيه لإنهاء الموسم ثانياً، علماً بأن أتلتيكو يحتل حالياً المركز الثاني بفارق أربع نقاط عنه.

وتبدو معنويات لاعبي ريال وخصوصاً رونالدو في ذروتها قبل مواجهة أتلتيكو الذي يستضيف سبورتينغ لشبونة الخميس في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيعول أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، على الصلابة الدفاعية التي ميزت فريقه هذا الموسم، إذ تلقت شباكه 14 هدفا، هو أقل عدد من الأهداف يدخل في مرمى فريق في الدوري هذا الموسم. أما ريال، فقد تلقى مرماه 33 هدفا.



أرقام هامة قبل الدربي