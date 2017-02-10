بيكيه وتوران خارج قائمة برشلونة في لقاء ديبورتيفو ألافيس

وسيواجه برشلونة مضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني السبت، محاولاً رد الدين للفريق الوحيد الذي هزمه على أرض كامب نو في الليغا هذا الموسم.

وأعلن برشلونة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن القائمة التي ستسافر لمواجهة ألافيس وقد خلت من أسماء بيكيه وتوران بالإضافة إلى (اللاعب الذي أعلن غيابه مسبقاً) الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة المؤلفة من 18 لاعباً عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد غيابه عن مباراة أتلتيكو مدريد 1-1 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء الفائت بسبب تفضيل لويس إنريكي إراحته.

وسيلتقي برشلونة الذي يتخلف بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر مرة ثالثة بألافيس هذا الموسم وستكون في نهائي كأس ملك إسبانيا.