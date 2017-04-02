بعد برافو...مانشستر سيتي مهتم بتير شتيغن

ويسعى مدرب سيتي الحالي وبرشلونة السابق الإسباني جوسيب غوارديولا، إلى الحصول على خدمات الحارس الدولي الألماني (24 عاماً) منذ العام الماضي.

وأوردت تقارير إنكليزية أن سيتي مستعد لعرض 30 مليون جنيه استرليني (35 مليون يورو) للحصول على خدمات تير شتيغن في نهاية الموسم الحالي.

وسألت صحيفة "لافانغوارديا" الحارس حول اهتمام الفريق الإنكليزي به وما إذا كان سيبقى مع برشلونة حامل لقب الدوري والثاني في الترتيب حالياً في السنوات المقبلة، فأجاب "لا أعرف".

أضاف في المقابلة التي نشرت الأحد "أحاول أن أقدم الأفضل من أجلي ومن أجل الفريق. أعطي أفضل ما لدي وأتحسن. لا يمكن معرفة ما قد يحصل بعد ذلك".

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة عام 2014 قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية حزيران/يونيو 2019، علما أنه يخوض مفاوضات لتمديده.

أضاف الحارس الالماني "أعيش اللحظة، وهذا هو الأهم. أنا سعيد هنا مع زملائي وأصدقائي، وآمل في أن أحرز ألقاباً كثيرة، هذا هو الهدف".

وكان سيتي قد جلب الحارس التشيلي كلاوديو برافو من برشلونة بداية الموسم الحالي، ولكن الأخير لم يقدم مردوداً إيجابياً مع الفريق فترك مكانه الأساسي لزميله الأرجنتيني كاباييرو.