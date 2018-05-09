وسجل لبرشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو 11، ومواطنه باولينيو 16، ليونيل ميسي 45، والفرنسي عثمان ديمبيلي ثنائية 87 و90+3.

وصار رصيد برشلونة الذي توج ببطولة الدوري الإسباني 90 نقطة، مقابل 57 نقطة للغواصات الصفراء في المركز السادس.

على ملعب "كامب نو"، بات برشلونة الساعي إلى إنهاء الموسم دون خسارة بعد أن عزز الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (43 امتداداً بين موسمين)، على بعد مباراتين ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسماً بأكمله دون هزيمة منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وكان الغريم ريال مدريد حقق ذلك في موسم 1931-1932، لكن في بطولة من 18 مرحلة، واذا نجح برشلونة في مسعاه سيكون الأول على الإطلاق يحقق هذا الانجاز الفريد في موسم من 38 مرحلة.

وتبدو الفرصة سانحة امام العملاق الكاتالوني لتحقيق هذا الهدف عندما يحل ضيفاً على ليفانتي قبل ان يستضيف ريال سوسييداد في المرحلتين الاخيرتين.

ويحتل النجم الأرجنتيني ميسي صدارة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم حيث سجل 34 هدفاً (محمد صلاح 31).

وفيما يلي تفاصيل المباراة:

نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-1 على فياريال.

- د 90+3 ديمبيلي يضيف الخامس بعد انطلاقة مميزة وإنهاء جميل.

- د87 الفرنسي ديمبيلي ينهي جهد ممتاز من الكرواتي راكيتيتش بالمرمى هدفاً رابعاً لبرشلونة.

- مطالبة بهدف من قبل فياريال ولكن الإعادة تظهر غير ذلك

- د 54 هدف لفياريال عن طريق سانسوني

- سجل ليونيل ميسي 13 هدفاً في آخر 13 مباراة لعبها أمام فياريال في الليغا مسجلاً في كل من آخر 5 في الكامب نو (8 أهداف).

مع نهاية الشوط الأول، تقدّم كباتن فرق نادي برشلونة الحائزة على البطولات هذا الموسم لأخذ صورة تذكارية مع الكؤوس التي رفعوها.

- د 45 ميسي يسجل هدفاً رائعاً بعد تمريرة أروع من إنييستا.

- د 16 باولينيو يضيف الهدف الثاني لبرشلونة بعد كرة بدأها الراحل إنييستا ومررها لوكا دين للبرازيلي الذي أودعها المرمى

- د 11 كوتينيو يسجل أول الأهداف للبرسا بعد متابعة مرتدة من الحارس.

لاعبو فياريال يقفون في ممر شرفي لأبطال الدوري الإسباني

برشلونة استعرض إنجازاته لهذا العام في ألعاب (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الهوكي، كرة قدم الصالات)

تشكيلة برشلونة:

تشكيلة فياريال: