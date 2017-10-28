وحافظ برشلونة على سجله خالياً من الخسارة حتى الآن على غرار فالنسيا، فرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة مقابل 24 للثاني.

فالفيردي يفوز على فريقه السابق



في المباراة الأولى على ملعب "سان ماميس" في بلباو، كلل المدرب إرنيستو فالفيردي عودته إلى بلباو معقل فريقه السابق بالنجاح وقاد فريقه الجديد برشلونة إلى فوز غال أكد به بدايته القوية في الموسم الجديد.

وهي المرة الأولى التي يعود فيها فالفيردي إلى ملعب سان ماميس منذ انتقاله للاشراف على الإدارة الفنية للنادي الكاتالوني الصيف الماضي خلفاً للويس أنريكه.

كما نجح فالفيردي في تحقيق فوزه الأول على ملعب سان ماميس مع فريق غير أتلتيك بلباو حيث فشل سابقًا عندما كان يشرف على أندية اسبانيول وفالنسيا وفياريال، إذ تعادل مرة واحدة وخسر 4 مرات.

ويدين برشلونة بفوزه إلى نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 36، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي باولينيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكان برشلونة الطرف الأفضل في الشوط الأول وحسمه في صالحه بهدف رائع لميسي إثر تلقيه كرة عرضية من المدافع الأيسر جوردي ألبا فتابعها بيسراه من داخل المنطقة إلى داخل المرمى بعد هجمة منسقة قادها بنفسه (36).

وعزز ميسي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 12 هدفاً في 10 مباريات بفارق 3 أهداف أمام مهاجم فالنسيا زازا.

وتحسن أداء أتلتيك بلباو في الشوط الثاني وبحث عن التعادل وخلق فرصاً كثيرة فشل في ترجمتها خصوصاً مهاجم أريتث أدوريث، كما أن حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن تألق بشكل لافت وتصدى لكرات عدة.

ووجه برشلونة الضربة القاضية لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع إثر هجمة مرتدة قادها ميسي الذي هيأ كرة على طبق من ذهب إلى الأوروغوياني لويس سواريز المتوغل داخل المنطقة فسددها بيمناه ارتدت من الحارس على يسار الحارس كيبا أريثاباياغا وتهيأت أمام باولينيو الذي تابعها داخل المرمى الخالي (90+2).

وسقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه فياريال 1-1.

وانتظر أتلتيكو مدريد الدقيقة 61 لافتتاح التسجيل عبر الأرجنتيني أنخل كوريا، لكن فياريال رد بعد 20 دقيقة بواسطة الدولي الكولومبي كارلوس باكا.

وضمن المرحلة ذاتها فاز إشبيليه على ليغانيس بهدفين مقابل هدف فرفع الفريق الأندلسي رصيده من النقاط إلى 19 في المركز الخامس فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 17 نقطة في المركز السابع.

افتتح التسجيل لإشبيليه وسام بن يدر في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل ألكسندر شامانوفسكي لليغانيس من ركلة جزاء في الدقيقة 48 فيما أضاف بابلو سارابيا الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 54.