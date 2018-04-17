اهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-2

حافظ برشلونة على سجله خالياً من الهزائم بتعادل صعب 2-2، اليوم الثلاثاء، مع مضيفه سيلتا فيغو، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

سجل عثمان ديمبيلي (36) وباكو ألكاسير (64) هدفي برشلونة فيما جاءت ثنائية سيلتا عبر جوني كاسترو (45+1) وياغو أسباس (82).

وشهدت المباراة طرد لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو في الدقيقة 71.

رفع برشلونة رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما ارتقى سيلتا إلى المركز الثامن بـ 44 نقطة.

في بقية المباريات، تعادل إشبيلية السابع مع ديبورتيفو لاكورونيا الثامن عشر، وفاز فياريال على ليغانيس 2-1.

تفاصيل مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين برشلونة وسيلتا فيغو.

رجل المباراة ياغو أسباس يمنح تمريرة رائعة للأرجنتيني بويي الذي لم ينجح في التسجل.

ضغط سيلتا فيغو أثمر هدف التعادل عبر ياغو أسباس الذي ربما استعان بيده ليسجل.

الحكم يطرد سيرجي روبيرتو بعد عرقلته لأسباس بينما كان في طريقه للانفراد بتير شتيغن.

عرضية من سيميدو يحولها باولينيو ثم ألكاسير بنجاح في مرمى سيلتا مانحاً التقدم لبرشلونة.

العجز عن تسجيل الهدف الثاني أجبر فالفيردي على الدفع بميسي مكان كوتينيو وسيرجي روبيرتو مكان أندريه غوميش.

على غرار بداية المباراة، استهل برشلونة الشوط الثاني بقوة وأتيحت له العديد من المحاولات لكن سيلتا فيغو بقي ثابتاً واستطاع الصمود.

نهاية الشوط الأول

جوني كاسترو يدرك التعادل لسيلتا فيغو بعد خطأ فادح من أندريه غوميش.

عثمان ديمبيلي يمنح التقدم لبرشلونة ويسجل أول أهدافه في الدوري الاسباني منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.

تير شتيغن يتعملق مجدّداً أمام التسديدة الرائعة لبرايس مينديز.

رأسية من باولينيو تنهال على القائم وتتحول إلى هجمة مرتدة لمصلحة سيلتا فيغو كادت أن تمنح التقدم لأصحاب الأرض.

تير شتيغن يتألق في الحفاظ على نظافة شباكه.

برشلونة يبدأ المباراة بقوة، كوتينيو يمرر لدينيس سواريز لكن الأخير سدّد بجانب القائم.

تشكيلة برشلونة