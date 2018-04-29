برشلونة بطلاً للـ"ليغا" للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه

وسجل أهداف برشلونة كل من البرزيلي فيليب كوتينيو (7) وهاتريك للأرجنتيني ليونيل ميسي (38 و82 و85) فيما سجل كل من لوكاس بيريز (40) والتركي إيمري جولاق (64) هدفي ديبورتيفو.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 86 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف، أتليتكو مدريد، قبل 3 أسابيع على نهاية الدوري.

ويذكر أن برشلونة يملك مباراة مؤجلة أمام فياريال ستلعب يوم 22 أيار/مايو.

وعقب هذه النتيجة الكبيرة، غادر فريق ديبورتيفو لاكورونيا دوري الأضواء باحتلاله المركز 18 برصيد 28 نقطة ليلحق بلاس بالماس وملقا نحو دوري الدرجة الثانية.

تفاصيل مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

نهاية المباراة بفوز برشلونة على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 4-2 وتتويجه بطلاً للدوري الإسباني للمرة 25 في تاريخ الفريق الكاتالوني.

90: بيكيه أمام الشباك يضيع فرصة الهدف الخامس

85: ميسي يسجل هاتريك في ليلة الـ"ريازور" (الهدف 32 للساحر الأرجنتيني في الليغا هذا الموسم)

82: ليونيل ميسي يسجل هدفه الـ31 في الدوري هذا الموسم

81: ثنائية بين ميسي وسواريز والأخير يصوب والكرة بين أحضان الحارس روبن.

79: ميسي ينفرد لكنه لا يسجل

64: التركي جولاق يسجل هدف التعادل لفريق ديبورتيفو لاكورونيا

51: ميسي يحاول خداع الحارس ويفشل في تسجيل الهدف الثالث

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 2-1

40: لوكاس بيريز يقلص النتيجة لأصحاب الأرض (1-2)

38: ميسي يضيف الهدف الثاني لفريق برشلونة

30: مخالفة ميسي المباشرة تجد حارس ديبورتيفو لاكورونيا

17: لوكاس بيريز متسللاً، يسجل هدفاً لديبورتيفو لاكورونيا والحكم يلغيه

7: البرازيلي كوتينيو يسجل الهدف الأول لبرشلونة

بداية المباراة بين برشلونة ومضيفه ديبورتيفو لاكورونيا

ممر شرفي لتحية الفريق الفائز بلقب كأس ملك إسبانيا

التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة

التشكيلة الأساسية لفريق ديبورتيفو لاكورونيا