الكلاسيكو: غياب نيمار رهان إنريكي الأخير لإثبات نفسه تكتيكياً

مازن الريس

ويذكر عشاق البلوغرانا المؤمنين بلاعبيهم أنّ برشلونة نفسه هزم ريال مدريد في سانتياجو برنابيو الموسم الفائت في ظل غياب ميسي عن الشوط الأول، حتى أنّ دخول ليو أتى بعد الهدف الثالث في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة.

شكل برشلونة وريال مدريد تغيّر كثيراً منذ تلك المباراة وحتى تعامل إنريكي مع الأوراق التي يملكها أصبح مختلفاً، ففي لقاء 2015 مثلاً كان البرازيلي داني ألفيش يلعب كظهير أيمن وخوردي ألبا كظهير أيسر، لكن اليوم بات سيرجي روبيرتو الجناح الهجومي وقتها، يلعب كظهير أيمن وألبا لم يعد ينال تلك الثقة التي منحه إياها إنريكي في السابق.

ويتوقف فوز برشلونة في اللقاء على تعطيل مفاتيح ريال مدريد الرابحة أولاً ومن ثم الضغط على مدافعيه لاقتناص أخطاء ناتشو وراموس وكاسيميرو إن حدثت بالترافق مع الاستفادة من مهارة ليونيل ميسي واقتناص سواريز لأنصاف الفرص كعادته.

ويكمن الحل في عدة نقاط مجتمعة أبرزها:

خطة برشلونة: لعب برشلونة بطريقة 4 – 3 -3 يمكن أن يكون أكثر منطقية نظراً لاعتياد بطل إسبانيا عليها وقدرته على إيقاف ريال مدريد فيها أما اللعب 3 – 4 – 3 فإنّ نتائجه لن تكون مثالية إلا بضغط لاعبي وسط برشلونة في نصف ملعب ريال مدريد.

إشراك ألكاسير أو توران: قد يعود بالنفع في حال التزامه بأدوار تكتيكية استثنائية مثل مساندة ألبا في تعطيل جبهة كارفاخال وعدم السماح له بالتقدم لخلق الثغرة مع إيسكو ومودريتش.

عودة ميسي أو سواريز: من الضروري جداً أن يعود ميسي أو سواريز لمساندة سيرجي روبيرتو لإيقاف رونالدو ومارسيلو ومع أن ذلك غير مألوف وفقاً لأسلوب برشلونة لكن مباراة اللقب تتطلب دوماً مجهودات إضافية.

الكرات الثابتة: أتذكر تصريح إنريكي القوي بعد كلاسيكو الذهاب حين لام التركي أردا توران بشكل مباشر على ارتكابه خطأً ساذجاً أتى منه هدف التعادل الذي دونه راموس في الوقت القاتل، وهو ما يدل على إدراك إنريكي التام لقدرة ريال مدريد على كسب اللقاء بفضل هذا التفصيل الصغير جداً.

حسم معركة الوسط: منذ بداية الموسم وإلى الآن لعب خط وسط برشلونة المتهالك دوراً كبيراً في جميع المباريات التي تعثر بها، ولن يستطيع بوسكيتس إيقاف مد ريال مدريد وحده مالم يجد كلمة السر لعودة تجانسه مع شريكيه راكيتيتش وإنييستا.

في الحقيقة وضع برشلونة معقد جداً حالياً ولو سألنا معظم مشجعيه عن توقيت الكلاسيكو لأيدوا إقامته في تاريخ مغاير، لكن برشلونة لن يستسلم بسهولة لتفوق ريال مدريد النفسي والبدني والتكتيكي عليه هذه الأيام، خاصة وأنّ خسارته للمباراة ستحسم اللقب بنسبة كبيرة.