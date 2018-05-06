الكلاسيكو الأخير: انييستا يودّع رسمياً مواجهات برشلونة وريال مدريد

وظهر أن تبديل انييستا فنياً بحت حيث أن صفوف برشلونة شهدت طرد سيرجي روبرتو لضربه مارسيلو في الشوط الأول ما خلف فراغاً دفاعياً.

وبعد ان أحرز ميسي هدف التقدم في الشوط الثاني أقدم فالفيردي على الدفع بالبرازيلي باولينيو مكان إنييستا لتعزيز خط الظهر الكاتالوني.

وبعد اللقاء احتفل لاعبو برشلونة مع جماهيرهم بـ إنييستا الذي دار مع رفاقه في الملعب وأقام له اللاعبون ممراً شرفياً بعد أن خاض اللقاء الأخير.

وتحدث إنييستا بعد المباراة لقنواتنا حيث وجه رسالة خاصة للجماهير العربية وهو الذي يملك قاعدة جماهيرية مليونية كبيرة.