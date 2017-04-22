الكلاسيكو: أربعة عوامل تؤكد أن رونالدو سيخطف الأضواء من ميسي

مازن الريس

ولا يختلف اثنان على موهبة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، لكن مدى تأثير أيّ منهما في كلاسيكو الأحد يبقى محط جدل بالرغم من مساندة المعطيات الأربع للدون.

الحالة النفسية

لم يكن أشد المتفائلين بأفضل لاعب في العالم 2016 يتوقع تعزيز ثقته بنفسه بهذه السرعة قبل الكلاسيكو.

وعاد رونالدو بظرف أسبوع ليكون النجم الأول في مدريد بعد مباراتيه البطوليتين أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى إنّه قال في أحد التصريحات عن الشكوك بتراجع مستواه: "لا يوجد أحد يشك بأداء رونالدو، الجميع يعرف أنني أقدم أفضل ما أملك".

على الطرف الآخر نجد ميسي منشغلاً بتجنب الإصغاء للاتهامات عن أسباب الخروج من ربع نهائي الأبطال أمام يوفنتوس، وذلك بالترافق مع قرارات النيابة الإسبانية التي أيدت حبسه سنة وتسعة أشهر لتهربه من الضرائب.

رونالدو جاهز بدنياً أكثر من ميسي

تسجيل رونالدو لخمسة أهداف من أصل ستة لفريقه ريال مدريد في مرمى بايرن يثبت قطعاً وصوله إلى لقاء برشلونة بجاهزية بدنية عالية، خاصة وأنّ زيدان أراحه في مباراتين من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني.

أما عجز ميسي عن التسجيل مرتين أمام يوفنتوس ولعبه أساسياً في آخر خمس مباريات (ثلاث في الدوري) يعطي مؤشراً واضحاً عن امتلاك رونالدو لفترة أطول من الوقت للاستشفاء وتجنب الإصابات والجهد البدني ما أمكن مقارنة بليو.

ريال يخدم رونالدو وميسي يخدم برشلونة

ليس خفياً على أحد أنّ ريال مدريد يبني خططه على تفعيل رونالدو والاستفادة من إمكانياته التهديفية لأقصى درجة ممكنة، وهو ما يصب في مصلحة رونالدو وريال مدريد في النهاية، كحالة نقله كرأس حربة أمام بايرن بعد إخراج بنزيمة.

بينما يختلف الوضع بالنسبة لإنريكي فهو يغير مركز ميسي كي يتناسب مع تفعيل نقاط قوة برشلونة سواريز ونيمار (ورافينيا سابقاً)، وهذا قد لا يصب في صالح ميسي تهديفياً كلاعب وبرشلونة كفريق، مثل إعادته للعب كصانع ألعاب وتكليفه بمهام دفاعية.

شكل ريال مدريد وبرشلونة

منظومة ريال مدريد ككل مختلفة عن برشلونة في الأسابيع الفائتة، فالأول يلعب بتوازن ولا يجري الكثير من التغييرات في المباريات الحساسة، ويمكن لأي مشجع متابع أن يتنبأ بالخطة التي سيلعب بها زيدان على الورق، وهو ما أدى إلى تحقيق ريال مدريد لنتائج ممتازة مؤخراً مع أداء مقبول نسبياً.

في برشلونة تفاجأ جمهور الفريق باختيارات إنريكي في أكثر من مناسبة وقد تأثر برشلونة كثيراً بقرارات مدربه غير الصائبة هذا الموسم.

ومن الطبيعي أن تمر المباراة دون تأثير مباشر من رونالدو وميسي نظراً لكمية النجوم الهائلة في الفريقين، كما أنّ ميل الغلبة لميسي متخطياً جميع العوامل المذكورة لن يكون مفاجئاً، لكن الواضح حتى الآن أنّ جائزة الأفضل في العالم لن تخرج عن رونالدو وميسي مجدداً.