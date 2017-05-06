الدوري الإسباني: ميسي بمعية مساعديه يغرقون "الغواصة الصفراء"

لعب الأرجنتيني ليونيل ميسي دوراً رئيسياً في ابقاء برشلونة أسبوعاً آخر في الصدارة بعد أن مرر كرة الهدف الأول إلى البرازيلي نيمار وسجل الثاني والرابع، رافعاً رصيده إلى 35 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 84 نقطة وتقدم بفارق 3 نقاط مؤقتاً على غريمه ريال مدريد الذي يلعب لاحقاً اليوم في ضيافة غرناطة، وقد تكون المباراة المؤجلة لفريق العاصمة مع سلتا فيغو والتي حدد موعدها في 17 أيار/مايو الحالي، فاصلة في حسم الصدارة والصراع على اللقب، فيما وقف رصيد فياريال عند 63 نقطة في المركز الخامس.

ولاحت الفرصة الاولى للعملاق الكاتالوني عندما احتسب الحكم لمسة يد ضد الفارو غونزاليز على خط المنطقة وركلة حرة انبرى لها ميسي وامسكها الحارس اندريس فرنانديز، اتبعها النجم الارجنتيني بكرة خطرة وتسديدة من خارج المنطقة (20).

وبعد لعبة مشتركة بين الثلاثي الرهيب بدأها الأوروغوياني لويس سواريز من الجهة اليمنى إلى ميسي في اليسرى ومنه إلى نيمار الذي كان أقرب إلى التسلل فانفرد بالحارس ووضع الكرة داخل المرمى (21) مسجلاً هدفه العاشر في البطولة.

وبعد عدة محاولات خطرة من جانب برشلونة، خيم الصمت على مدرجات كامب نو عندما أرسل روبرتو سولدادو الكرة الى الكونغولي الديموقراطي سيدريك بوكامبو خلف الدفاع فهرب من جيرار بيكيه وانفرد بالحارس الألماني مارك-اندريه تير شتيغن وأدرك التعادل (32) رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من هذا الشوط جنوناً غير مألوف بدأ عندما أرسل ميسي كرة عرضية أمام المرمى من الجهة اليمنى ارتقى لها بيكيه وتابعها برأسه من نحو مترين فاضاع فرصة لا تعوض (39)، وقلده سولدادو بعد سيناريو مماثل وعرضية من الجهة اليسرى أرسلها الايطالي روبرتو سوريانو (40).

وفوت نيمار فرصة لا تتكرر اثر كرة بينية من ميسي تابعها جانبية فانحرفت قليلاً عن القائم الأيسر (41) قبل أن يمنح ميسي التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت بقدم مانو تريغيروس واستقرت في أسفل الزاوية اليسرى (45).

وفي الشوط الثاني، تكررت الفرص الضائعة من الجانبين خصوصاً برشلونة إلى ان تمكن سواريز من تسجيل هدف الاطمئنان اثر تمريرة من سيرجي روبرتو تلاعب على إثرها بالدفاع ثم سدد فصد الحارس الكرة بيده اليمنى لكنها استقرت في المرمى (69)، مسجلاً هدفه السابع والعشرين في المركز الثاني.

وعاد الجنون مجدداً في ربع الساعة الأخير فأضاع بوكامبو مرتين (74 و77)، ونيمار (76) الذي أبهر الأبصار بتحركاته واختراقاته إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد من خوامي كوستا نفذها ميسي بنجاح (82).