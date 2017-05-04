الدوري الإسباني - راموس أنقذ ريال مدريد وحرم برشلونة التتويج !

أنيس معط الله

يتقاسم برشلونة وريال مدريد ريادة الدوري الإسباني، لكن أفضلية الأهداف والمواجهات المباشرة تضع الفريق الكتالوني في مقدمة على حساب غريمه الذي خسر الصدارة بهزيمته في الكلاسيكو 3-2.

النادي الملكي يطمح إلى استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ عام 2012، حين قاده المدرب البرتغالي القدير جوزيه مورينيو إلى إحراز اللقب محقّقاً رقماً قياسياً بجمعه 100 نقطة مع نهائية الموسم.

رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يدركون أنهم الأقرب للقب رغم خسارة الصدارة، ففوزهم بالمباراة المؤجلة أمام سلتا فيغو سيعيد فارق النقاط مع برشلونة إلى 3 نقاط ما يعني أن النادي الملكي يملك مصيره بين يديه إذ يكفيه الفوز في بباقي مبارياته ليتوج باللقب الـ 33 في تاريخه.

مسيرة النادي الملكي هذا الموسم زيّنتها العديد من المشاهد التي منحت جماهيره الشعور بالفخر والتباهي أمام الخصوم، ولعل أبرز ملامح الموسم الشيّق لريال مدريد هو القائد سيرجيو راموس صاحب الأهداف الحاسمة والنقاط الثمينة.

9 نقاط ...هدية القائد الفذ لريال مدريد

بداية الحكاية كانت أمام فياريال خلال المرحلة الخامسة من المسابقة، فبينما كانت المباراة معقدة على الملوك في عقر دارهم وتوقّع الجميع أن تغرق الغواصات كبرياء أصحاب الأرض بين جماهيرهم ظهر القائد ليتعادل لفريقه وينقذ نقطة في عدّاد "زيزو".

راموس خطف نقطة ثمينة رغم أنها سببت حرجاً كبيراً لكتيبة زيدان أمام جماهير "سانتياغو برنابيو".

في المرحلة الرابعة عشرة، استمر راموس في إنقاذ زيدان من التهاوي وارتقى برأسه ليخطف التعادل في الوقت القاتل أمام الغريم برشلونة في "كامب نو" بالذات، ذلك الهدف الذي جعل الدقائق الأخيرة في ريال مدريد مسجلة باسم راموس حتى أطلقوا عليها "وقت راموس".

هدف حاسم في مواجهة كبيرة أمام منافس مباشر على اللقب منح ريال مدريد نقطة ثمينة.

بعد أسبوع من مواجهة "كامب نو" عانى ريال مدريد الأمرّين ليخرج منتصراً 3-2 أمام ضيفه المتواضع ديبورتيفو لاكورونيا، فبينما كانت المواجهة تسير نحو تعادل حتمي مخيب لزملاء كريستيانو رونالدو، ظهر المنقذ راموس وخطف هدف الفوز ضامناً نقطتين إضافيتين لفريقه الذي كان سيكتفي بنقطة وحيدة فخرج بالعلامة الكاملة بفضل رأسية راموس التي أضافت نقطتين في الدقيقة 92.

كان ريال مدريد متجها نحو حصد نقطة وحيدة لكن رأسية رأموس الذهبية أضافت نقطتين فتحقّقت العلامة الكاملة.

في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة كانت جماهير "سانتياغو برنابيو" تنتظر "ثنائية" أو هاتريك" من رونالدو في شباك حارس ملقا، الكاميروني إدريس كاميني، لكن لا "الدون" ولا بنزيمة ولا غيرهما من الترسانة الهجومية للملكي استطاعوا منح التفوق لفريق لزيدان، فقد أخذ القائد على عاتقه تأمين الفوز بثنائية حاسمة خلال 8 دقائق فقط مستعيناً بالألماني توني كروس الذي انطلقت من أقدامه أغلب أهداف راموس.

في تلك المواجهة فاز ريال مدريد 2-1 بفضل ثنائية راموس، فجنى الفريق 3 نقاط مهمة أضيفت كاملة لرصيد راموس في عدّاد الموسم الحالي الاستثنائي لمدافع المنتخب الإسباني.

لا يتوقف اللاعب الفذ عن مساعدة فريقه، إذ عاد لمنحه الفوز في المرحلة السابعة والعشرين، فخلال مواجهة ريال بيتيس عانى ريال مدريد طيلة 80 دقيقة فرض فيها النادي الأندلسي التعادل على الملوك في قصرهم، لكن راموس كان له رأي آخر، إذ استطاع أن يقتلع الفوز في الدقيقة 81 مانحاً الفريق 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري.

فرض ريال بيتيس نفسه خصماً عنيداً على النادي الملكي وكان متجها لضمان نقطة في "سانتياغو برنابيو"، لكن راموس أبى إلا أن يضيف نقطتين فكانت العلامة الكاملة.

بعد بلوغ المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني يملك ريال مدريد 81 نقطة بالتساوي مع الغريم الكتالوني، لكن من دون النقاط الـ 9 التي حصدها راموس بإصراره وشخصيته وحسه التهديفي لكان برشلونة على بعد خطوة من حسم اللقب لمصلحته للموسم الثالث توالياً.

قبل 3 مراحل من النهاية (مع مباراة مؤجلة) يعوّل ريال مدريد على أبرز نجومه لتحقيق حلم إعادة الدوري إلى خزائن النادي، لكن استناداً لما ذكرناه فمن المؤكد أن حاجته لراموس لا تقل عن حاجته لكريستيانو رونالدو أو غاريث بايل الذي سجّل (7 أهداف فقط بالتساوي مع رصيد القائد).

7 أهداف لمدافع في موسم واحد حتى الآن لا يمكن أن تكون إلا استثناء في كرة القدم، والاستثناء في ريال مدريد هو قائد الفريق سيرجيو راموس الذي أجبر سباق اللقب على الاستمرار حتى المراحل الأخيرة.