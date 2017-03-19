الدوري الإسباني: أتلتيكو يضيق الخناق على إشبيليه

وحقق أتلتيكو فوزه الثالث على التوالي في الدوري، رافعا رصيده إلى 55 نقطة، بفارق نقطتين عن اشبيليه الثالث الذي فشل في الفوز للمرة الثالثة على التوالي.

وخاض الفريقان المباراة، بعد تأهل أتلتيكو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن الألماني، حيث سيلاقي ليستر الانكليزي، فيما خرج اشبيليه من ثمن النهائي أمام ليستر.

على ملعب "فيسنتي كالديرون" وأمام نحو 50 ألف متفرج، سيطر أبناء المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني، وهدد المهاجم الفرنسي العائد من الإصابة كيفن غاميرو مرمى الضيوف بتسديدة في العارضة (13).

لكن من ضربة حرة على المسطرة للنجم الفرنسي انطوان غريزمان، استفاد المدافع الأوروغياني دييغو غودين من رأسية سكنت شباك الفريق الأندلسي (37).

وشهد الشوط الثاني هدفا رائعا حمل توقيع غريزمان من ضربة حرة قوية جدا بيسراه سكنت المقص الايسر لمرمى الحارس سيرخيو ريكو اليائس لصدها بمساعدة من العارضة (61). وهذا الهدف الرابع عشر للفرنسي الدولي هذا الموسم.

وأطلق كوكي رصاصة الرحمة على اشبيلية بتسجيله الهدف الثالث لروخيبلانكوس من مسافة قريبة (77).

ومن هجمة مرتدة، قلص اشبيلة الفارق بعد انطلاقة سريعة من الأرجنتيني خواكين كوريا سددها قريبة الى يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك (85).