متابعة: مازن الريس

تجنب برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه في الوقت القاتل على مضيفه رايو فايكانو 3-2 في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان رايو فايكانو قريباً جداً من الانتصار على برشلونة الذي تصدر الصحف بفوزه في الكلاسيكو على ريال مدريد منذ أقل من أسبوع 5-1، لكن ديمبيلي وسواريز قلبا النتيجة في الوقت القاتل.

وتناوب على الأهداف من برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز (11 و90) وديمبيلي (87) ورايو فايكانو خوسيه بوزو وألفارو غارسيا (35 و57).

وضمن برشلونة بهذه النتيجة التوجه لمواجهة إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وهو في صدارة الدوري بعدما صار رصيده 24 نقطة بينما توقف رصيد رايو عند ست نقاط في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

مباراة برشلونة ورايو فايكانو التغطية الخاصة

د (90) سواريز يمنح برشلونة الهدف الثالث.

د (87) الفرنسي ديمبيلي يعدل النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

د (79) برشلونة يعود للتهديد بعد غياب بتسديدة من سواريز بين يدي الحارس.

د (74) تير شتيغن يتصدى لتسديدة وانغا.

د (68) كاكاوتا يتلاعب بدفاع برشلونة ويهدد مرمى تير شتيغن لكن كرته تجاور المرمى.

د (57) البديل ألفارو غارسيا يمنح رايو فايكانو الأفضلية بهدف ثانٍ.

د (51) رافينيا يسدد خارج المرمى وهو في وضعية جيدة للتسجيل.

د (41) تسديدة رائعة من سواريز ترتطم بالقائم.

د (35) بوزو يصحح الخطأ ويدرك التعادل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

د (31) أخطر فرص المبارة من رايو فايكانو وتسديدة خوسيه بوزو تجاور المرمى.

تحسن أداء رايو فايكانو تدريجياً لكن كلمة برشلونة هي الأعلى في أول 20 دقيقة.

د (11) سواريز يسجل الهدف الأول مستفيداً من تمريرة ألبا الرائعة.