الاصابة تبعد الإسباني أسباس 3 أسابيع

وشعر أسباس بألم في قدمه اليمنى بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 82 ضد ضيفه برشلونة متصدر الدوري المحلي (2-2) الثلاثاء.

وخضع اللاعب البالغ 30 عاماً لفحص بالموجات فوق الصوتية أظهر أصابته في العضلة الخلفية.

وسيغيب أسباس، أفضل مسجل إسباني في الدوري (20 هدفاً) ورابع أفضل مسجل في الدوري بعد لاعبي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز ومهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباريات فالنسيا وفياريال وديبورتيفو لاكورونيا.

وخاض أسباس 8 مباريات مع المنتخب، بينها الفوز الساحق ضد الأرجنتين (6-1) ودياً في 27 آذار/مارس الماضي، إذ سجل هدفاً و3 تمريرات حاسمة.