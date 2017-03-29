اعادة تسمية مطار ماديرا تكريماً لرونالدو

أعيدت تسمية مطار ماديرا، الجزيرة مسقط رأس نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو، الأربعاء تكريماً لصاحب جائزة الكرة الذهبية وقائد البرتغال بطلة كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها.

وقال رونالدو (32 عاماً) في حفل حضره رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا: "رؤية هذا المطار وهو يحمل اسمي شيء خاص جداً. الجميع يعرف أني فخور بجذوري".

وأضاف رونالدو في كلمة مقتضبة أمام عائلته ونحو 5 آلاف مشجع: "لم أطلب هذا، لكني لست منافقاً وأعترف بأن هذا يشرفني ويجعلني سعيداً".

في تموز/يوليو الماضي وقبل أسبوعين على الأقل من تتويج البرتغال بكأس أوروبا 2016، أعلن رئيس الحكومة المحلية لجزيرة ماديرا ميغل البوكيركي أن مطار الجزيرة الذي استقبل 1.3 مليون مسافر عام 2016 سيحمل اسم كريستيانو رونالدو.

وتم تكريم رونالدو في مسقط رأسه فونشال سابقاً من خلال اقامة متحف وتمثال برونزي له.

في عام 2006، أعيدت تسمية مطار بلفاست تكريماً للنجم الإيرلندي الشمالي جورج بيست سلف رونالدو في الأساطير التي حملت الرقم 7 في مانشستر يونايتد والذي توفي العام الماضي عن عمر 59 عاماً.

وخاض رونالدو الثلاثاء أول مباراة بألوان منتخب بلاده في ماديرا خلال المواجهة الودية الدولية ضد السويد والتي خسرتها البرتغال (2-3) على الرغم من افتتاحه التسجيل.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي الدولي إلى 71 هدفاً والتحق بالألماني ميروسلاف كلوزه إلى المركز الثالث لأفضل الهدافين الأوروبيين مع منتخبات بلادهم، علماً بأن المجري فيرينك بوشكاش يتصدر اللائحة برصيد 84 هدفاً.