وتجمد رصيد ألافيس عند 20 نقطة في المركز الثالث مؤقتا متخلفا بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

وكان ألافيس خسر المركز الثاني بفارق الأهداف مؤقتا السبت إثر تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ليغانيس 1-1، ويواجه التراجع مرتبتين إضافيتين في حال فوز إشبيلية على ريال سوسييداد الأحد واسبانيول على أتلتيك بلباو الاثنين.

وكان ألافيس، أحد مفاجآت الموسم الحالي، استهل المباراة بشكل مثالي بتسجيله هدف السبق بواسطة مانو غارسيا بعد مرور 4 دقائق. لكنه فقد لاعبه روبن دوارتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 24 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

بدوره اكمل إيبار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بابلو دي بلازيس ببطاقتين صفراوين في الدقيقة 62، لكن على الرغم من ذلك نجح في تعديل النتيجة عن طريق جوان جوردان (69)، قبل ان يوجه الضربة القاضية لضيفه في الدقيقة الأخيرة بواسطة السنغالي باب ديوب.

وسقط فياريال مجدداً وهذه المرة أمام ضيفه ليفانتي 1-1.

وتقدم ليفانتي أولاً بهدف الأرجنتيني موري بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يدرك البديل بيدرازا التعادل في الوقت القاتل 90+3.

وصار رصيد فياريال 10 نقاط وليفانتي 17 نقطة.