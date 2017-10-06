وجاء في بيان "توصل نادي برشلونة لكرة القدم وأندريس إنييستا إلى اتفاق لتجديد العقد الذي يربط الطرفين مدى الحياة. سيتم توقيع العقد اليوم الساعة 12,30 (10,30 بتوقيت غرينيتش)"، علماً أنّ العقد السابق كان يربط اللاعب بالنادي الذي نشأ في صفوفه، حتى حزيران/يونيو 2018.

وأعلن النادي انه سيعقد مؤتمراً صحفياً عند الساعة 11 بتوقيت غرينيتش اليوم. وكان العقد السابق يربط اللاعب بالنادي الذي نشأ في صفوفه حتى حزيران/يونيو 2018.

وسيتيح ضمان مستقبل إنييستا مع برشلونة، لمشجعي النادي تنفس الصعداء، لاسيما بعدما فقدوا جهود المهاجم البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قايسية بلغت 222 مليون يورو في مطلع آب/أغسطس الماضي.

ويعتبر إنييستا أحد رموز مركز التكوين "لا ماسيا" في برشلونة، شأنه شأن الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويحمل الإسباني شارة القيادة منذ العام 2015.

ويحظى إنييستا المولود في فونتيابيا في مقاطعة ألباسيتي (وسط إسبانيا) بتقدير كبير في مختلف أنحاء إسبانيا بفضل تواضعه وأسلوبه الأنيق الذي يجسّد أسلوب لعب برشلونة.

بهذا التجديد، ضمن إنييستا اللعب على أعلى مستوى حتى اعتزاله وذلك بعدما أثار الشكوك حول مستقبله في الآونة الأخيرة بسبب توالي الإصابات (يغيب حاليا 10 أيام عن الملاعب بسبب تمدّد عضلي)، ورفضه تأكيد ما إذا كان سيبقى في صفوف برشلونة، في الوقت الذي ألمحت فيه تقارير صحفية إيطالية مؤخراً إلى احتمال انتقاله ليوفنتوس.

وخاض إنييستا 121 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وتوّج معه بطلاً للعالم 2010 في جنوب أفريقيا عندما سجّل الهدف الوحيد في الوقت الإضافي من النهائي ضد هولندا، وبطلاً لأوروبا 2008 و2012.

وبدأ إنييستا مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2002، وخاض منذ ذلك الحين 639 مباراة، وهو ثاني أكثر لاعب خوضاً للمباريات مع النادي الكاتالوني بعد زميله السابق تشافي (767 مباراة).

وتوّج "الرسّام" مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا أربع مرات (2006، 2009، 2011 و2015)، وببطولة الليغا ثماني مرات وحصد ما مجموعه 30 لقباً مختلفاً معه في مختلف المسابقات.

ويفتح تجديد عقد إنييستا، الباب أمام تجديد عقد ميسي حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات.

وكان والد ميسي ومدير أعماله وقّع العقد الجديد الذي سيربط ميسي ببرشلونة حتى عام 2021 بانتظار التوقيع الرسمي للأخير عليه.