إنريكي يتحدث عن أحقية برشلونة واستبعاد راكيتيتش

وقال إنريكي: "كنا نستحق النقاط الثلاث بسبب الفرص، التي سنحت لنا وبسبب تفوقنا في اللعب أيضاً، كانت لنا كرة ارتدت من العارضة وخلقنا فرصاً كثيرة كافية لتحقيق الفوز".

ورفض إنريكي التعليق على قرارات التحكيم، التي أثارت لغطاً وجدلاً كبيراً في مباراة أمس.

وأضاف قائلاً: "لا يوجد لدي شيء لأقوله عن الحكم، عندما تحدث مثل هذه المواقف، يجب عليك أن تكون أفضل من المنافس كثيراً وفي هذه الحالة لن تؤثر عليك هذه المواقف".

وتحدث المدرب الإسباني عن حظوظ برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم في ظل انفراد ريال مدريد بالصدارة، وقال: "لم يتنه الدور الأول بعد، بالطبع لا يزال أمامنا وقت للتعويض، الأمر يعتمد على المنافسين وخاصة هؤلاء، الذين سيواجهون ريال مدريد، ولكن من المؤكد أننا سنقاتل من أجل لقب هذه البطولة".

ونفى إنريكي أخبار وسائل الإعلام، التي تؤكد اقتراب نجم وسط ميدان برشلونة ايفان راكيتيتش من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي.

واختتم قائلاً: "هل سيذهب راكيتيتش إلى مانشستر سيتي؟، المعلومات التي تخرج عبر وسائل الإعلام لا تعبر عن 25 بالمئة من الحقيقة، قد تكون وسائل إعلام كرواتية أو أسبانية أو إنكليزية، ولكن ما ذهبوا إليه لا علاقة له بعدم تواجده في قائمة الفريق".