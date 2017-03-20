إصابة مدافع أتلتيكو فرساليكو بعد أقل من 20 ثانية

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" اليوم الاثنين أنه من المرجح غياب لاعب الظهير الأيمن لفترة طويلة بسبب الإصابة الخطيرة في الركبة والتي أجبرته على الخروج خلال مباراة أمس، حيث شارك بدلاً منه خوان فران بعد حوالي دقيقتين.

وأضافت أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب عقب المباراة كشفت أنه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وسيخضع للمزيد من الفحوص لتحديد حالة الإصابة بدقة.

وسيغيب فرساليكو بذلك عن صفوف المنتخب الكرواتي في مباراته المقررة أمام نظيره الأوكراني مساء الجمعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، كما يرجح غيابه عن أتلتيكو في مباراتيه أمام ليستر سيتي الإنكليزي بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يومي 13 و19 نيسان/أبريل المقبل.