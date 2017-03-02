إشبيلية يستمر في القتال على حلم الليغا

وسجل فيثنتي إيبورا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

بهذا الفوز الصعب، واصل إشبيلية ملاحقته لفريقي الصدارة، إذ رفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الثاني ونقطتين عن برشلونة المتصدر، فيما بقي أتلتيك بلباو ثامناً بـ 38 نقطة.

واقتنص برشلونة أمس الأربعاء صدارة الترتيب بفوزه الكبير 6-1 على سبورتينغ خيخون، وتعادل ريال مدريد 3-3 مع لاس بالماس.