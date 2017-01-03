ألفارو موراتا يسعى للعودة إلى يوفنتوس (صحف)

وتشير الدوائر الإعلامية في إيطاليا كصحيفة "كوريري ديلو سبورت" إلى أن أبواب يوفنتوس باتت مفتوحة على مصراعيها لاستقبال المهاجم الإسباني من جديد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن موراتا يفكر حالياً في إذا ما كان قد اختار القرار الصحيح بتفعيل بند إعادة الشراء مع ريال مدريد، وأنه أصبح أكثر تحمساً للعودة إلى صفوف يوفنتوس.

وعلى أي حال، لن يتمكن موراتا من اتخاذ أي خطوة في طريق عودته لأحضان السيدة العجوز قبل الصيف المقبل مع انتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ريال مدريد، التي تقضي بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وبالتالي لن تتوافر له فرصة في إيجاد بديل مناسب لمهاجمه الدولي في حال رحيله.