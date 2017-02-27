أربع صور من بيكيه تثير أزمة في الدوري الإسباني

عاد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني إلى إثارة الجدل من جديد، بعدما وجه أمس الأحد رسالة شديدة اللهجة لحكام مسابقة الدوري الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيها عن استيائه من سياسة التمييز، التي يمارسها هؤلاء الحكام في تعاملهم مع ريال مدريد وبرشلونة.

وقال المدافع الكتالوني: "لقد خسرنا 8 نقاط أمام نفس الفرق، المقصوصات من صحافة ريال مدريد درء للشك".

ونشر بيكيه أربع صور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليعقد مقارنة بين مباريات برشلونة وريال مدريد أمام ملقة وفياريال.

وفي الصورة الأولى يظهر كيف ألغى الحكم هدفاً صحيحاً لصالح برشلونة أمام ملقة، في حين فاز ريال مدريد أمام نفس الفريق بهدف من تسلل واضح.

وفي الصورتين الآخرتين، ظهر فريقا ريال مدريد وفياريال في المباراة، التي جمعت بينهما أمس الأحد، بالإضافة إلى زيارة برشلونة لملعب فياريال في مباراة سابقة.

ونشر بيكيه عنوانين لصحيفة "ماركا" الأسبانية ليظهر كيف أبرزت هذه الصحيفة وجود ضربة جزاء صحيحة غير محتسبة لبرشلونة في مباراته أمام فياريال، عندما ارتطمت كرة ميسي في يد برونو، لاعب فياريال، في الوقت، الذي أكد فيه اندوخار أوليفر، الحكم السابق عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لريال مدريد في مباراة الأمس أمام نفس الفريق.

يذكر أن ريال مدريد نجح في قلب تأخره بهدفين على مضيفه فياريال في مباراة أمس إلى فوز بنتيجة 3-2.