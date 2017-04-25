أتلتيكو يستعد لمواجهة ريال بالخسارة أمام فياريال

وسجل روبرتو سوريانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وتجمد رصيد إتلتيكو الثالث عند 68 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام إشبيلية الذي يستضيف سلتا فيغو الخميس، وبات رصيد فياريال الخامس 60 نقطة.

ويسعى أتلتيكو إلى ضمان المركز الثالث في البطولة للمشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا، لكن بخسارته أمام فياريال فقد الأمل منطقياً بإحراز اللقب كونه يتخلف بفارق 8 نقاط عن برشلونة وريال اللذين يتواجهان الأربعاء مع أوساسونا وديبورتيفو لا كورونيا على التوالي.

وتشارك الفرق الثلاثة الأولى في دوري الأبطال مباشرة، ويخوض الرابع الملحق المؤهل إليها، ويلعب الخامس في بطولة "يوروبا ليغ" مباشرة، ويخوض السادس الملحق.

ويحل أتلتيكو ضيفاً على ريال الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في إعادة لنهائي 2016 و2014 بينهما، على أن تقام مباراة الإياب في التاسع من الشهر الجاري أيضاً على ملعب فيسنتي كالديرون.

وفاز ملقا على مضيفه غرناطة بهدفين لساندرو راميريز في الدقيقتين 48 و90+2.

رفع ملقا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع عشر، وتأزم موقف غرناطة بعد أن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتعادل سبورتينغ خيخون مع ضيفه إسبانيول بهدف لفيكتور رودريغيز (39) مقابل هدف لجيرارد مورينو (55)، فرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر، وإسبانيول إلى 50 نقطة في المركز التاسع.

وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الثانية.

ويلتقي الأربعاء فالنسيا مع ريال سوسييداد، وليغانيس مع لاس بالماس، والخميس ألافيس مع أيبار وأتلتيك بلباو مع ريال بيتيس.