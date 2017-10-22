العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط الثلاث من أرض سلتا فيغو

من قبل
2:58 دقيقة

فاز أتلتيكو مدريد على سلتا فيغو بعد مباراة قوية انتهت بهدف دون رد.

وفاز أتلتيكو مدريد الذي تعادل مع برشلونة في المرحلة الفائتة 1-1، انتزع فوزاً صعباً من مضيفه سلتا فيغو 1-0 الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجّل الفرنسي كيفن غاميرو هدف اللقاء الوحيد (28)، ليقود أتلتيكو مدريد لفوزه الخامس هذا الموسم، علماً أنّ سجله ما زال خالياً من الهزائم رفقة فالنسيا الثاني وبرشلونة المتصدر.

وصار رصيد أتلتيكو مدريد 19 نقطة في المرتبة الرابعة بفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي انتصر على ضيفه إيبار، بينما تجمّد رصيد سلتا فيغو عند 11 نقطة.
وفاز ليغانيس على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد سجله الفرنسي بوفوه في الدقيقة الرابعة والخمسين مستفيداً من تمريرة المغربي نور الدين امرابط، ليتابع تألقه هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 17 نقطة.

 

أتلتيكو مدريد ريال مدريد سلتا فيغو

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات