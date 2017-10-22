أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط الثلاث من أرض سلتا فيغو

وفاز أتلتيكو مدريد الذي تعادل مع برشلونة في المرحلة الفائتة 1-1، انتزع فوزاً صعباً من مضيفه سلتا فيغو 1-0 الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجّل الفرنسي كيفن غاميرو هدف اللقاء الوحيد (28)، ليقود أتلتيكو مدريد لفوزه الخامس هذا الموسم، علماً أنّ سجله ما زال خالياً من الهزائم رفقة فالنسيا الثاني وبرشلونة المتصدر.

وصار رصيد أتلتيكو مدريد 19 نقطة في المرتبة الرابعة بفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي انتصر على ضيفه إيبار، بينما تجمّد رصيد سلتا فيغو عند 11 نقطة.

وفاز ليغانيس على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد سجله الفرنسي بوفوه في الدقيقة الرابعة والخمسين مستفيداً من تمريرة المغربي نور الدين امرابط، ليتابع تألقه هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 17 نقطة.