أتلتيكو مدريد يعلن الاتفاق مع موناكو لضم توماس ليمار

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد ذكرت أن الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد قد انتقل إلى إمارة موناكو لحسم الصفقة.

ومن المتوقع أن يرتبط ليمار مع أتلتيكو مدريد بعقد يمتد خمسة مواسم وذلك بعد كأس العالم روسيا FIFA 2018 حيث ينصب تركيز اللاعب على مشاركته مع منتخب فرنسا، وكانت صحيفة ماركا قد تناولت رغبة أتلتيكو في ضم ليمار تلبية لرغبة أنطوان غريزمان كشرط للبقاء في صفوفه.

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