ورفع اتلتيكو رصيده الى 19 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف الأحد غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو الأول من بطولة الموسم الحالي.

على ملعبه "واندا متروبوليتانو"، حقق فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد ثلاثة أيام من خسارته القاسية أمام بوروسيا دورتموند الألماني (صفر-4) في دوري أبطال أوروبا، فوزه الخامس محليا (مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة).

وشن الفرنسي انطوان غريزمان ودييغو كوستا وساوول نيغيز "غارات" متلاحقة ومكثفة شكلت خطورة كبيرة على مرمى سوسييداد دون أن يتمكنوا من زيارة الشباك.

ونجح المدافع الأوروغوياني دييغو غودين في الدقيقة الأخيرة إثر تمريرة عرضية من الإرجنتيني أنخل كوريا ارتطمت بقدم المدافع راوول نافاس ووصلت الى قائد اتلتيكو الذي تابعها قوية بيمناه في الشباك (45).

وفي الشوط الثاني، تابع فريق العاصمة ضغطه مع نزول المدافع الدولي البرازيلي فيليبي لويس بدلا من الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز، وتحكم بالمجريات تماما، فيما وقف حارسه السلوفيني يان أوبلاك متفرجا كما في الشوط الأول.

وأهدر الكولومبي سانتياغو أرياس الذي لعب أساسيا بعد حصول زميله خوانفران على خمسة انذارات متراكمة ادت الى غيابه عن اللقاء، في مناسبتين قبل أن ينجح لويس في اضافة الهدف الثاني بعدما راوغ داخل المنطقة المدافع غوروسابيل وأرسل الكرة عالية بيمناه في أعلى الزاوية اليسرى للحارس ميغل أنخل مويا (60).

وفاز جيرونا على ضيفه رايو فايكانو 2-1، وتابع فالنسيا نتائجه المتواضعة بتعادل سلبي مع مضيفه اتلتيك بلباو، فيما اكتسح سلتا فيغو ضيفه إيبار برباعية بيضاء.

في المباراة الأولى، كان الفوز الثالث هذا الموسم لجيرونا الذي أرغم جاره الكاتالوني برشلونة على التعادل على ملعبه كامب نو (2-2) في المرحلة الخامسة، مقابل ثلاث هزائم وأربع تعادلات فصار رصيده 13 نقطة، فيما وقف رصيد رايو فايكانو العائد الى دوري النخبة عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما كريستيان "بورتو"، الأول من ركلة جزاء تسبب بها أليخاندرو غالفيز بإعاقته الهندوراسي أنطوني لوزانو (34)، والثاني بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من بورخا غارسيا (45).

وفي الشوط الثاني، أعاد غالفيز الأمل للضيوف عندما قلص الفارق من متابعة ناجحة لكرة نفذت من ركلة ركنية (61)، لكن هدفه لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة السادسة (مقابل فوز وثلاثة تعادلات).

وفي المباراة الثانية، فشل أي من فالنسيا وأتلتيك في هز شباك الآخر فصار رصيد الأول 11 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 10 نقاط لاتلتيك بلباو السادس عشر.

ثلاثية لأسباس

وتغلب سلتا فيغو على إيبار برباعية بيضاء مناصفة على مدار شوطي المباراة كان نصيب اياغو أسباس منها ثلاثة أهداف.

وأنهى سلتا الشوط الأول بهدفين سجلهما أسباس اثر تمريرة من دافيد خونكا (5)، ثم من هجمة مرتدة قادها برايس منديز (36).

وفي الشوط الثاني، تلقى منديز كرة متقنة من هوغو مايو وعزز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث (56).

واستغل أسباس خطأ قاتلا عندما حاول آخر مدافعي إيبار اعادة الكرة الى حارسه أسيير ريسغو فسبقه اليها مهاجم سلتا وراوغه قبل أن يضعها بسهولة في الشباك (82).

وكان أسباس الذي رفع رصيده الى ثمانية أهداف فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع الأوروغوياني كريستيان ستواني مهاجم جيرونا، على وشك تسجيل سوبر هاتريك من خطأ دفاعي آخير، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر (84).

وفاز ليفانتي على ليغانيس بهدفين نظيفين سجلهما روجر مارتي مستفيدا من تمريرة خوسيه كامبانيا (14)، وروبن روتشينا يعد تمريرة من خوسيه لويس موراليس (90).





