YOURZONE - بركان ليونيل الخامد يعود لنشاطه في البرنابيو

مقال من YOUR-ZONE

1 أهمية المواجهة

قصوى بالنسبة للفريقين، الملكي يرغب في حسم الليغا وإزاحة البارسا من طريقه لأن عينه هناك على نصف نهائي حارق أمام كتيبة سيميوني.

البارسا ينظر بمنظار ٱخر فقد خرج أمام اليوفي وأمامه لقبان ،كأس الملك ودرع الليغا ، ضف لذلك أن تحقيق الفوز على الملكي هو بمثابة تصالح مع المناصرين وإعادة كبرياء خاصة بعد سقطة عصبة الأبطال أمام السيدة العجوز.

2 كيف لعبوا ؟

بالنسبة للبارسا حافظ إنريكي على تكتيكه ٤ـ٣ـ٣ روبيرتو،بيكي،أومتيتي،جوردي ألبا في الدفاع ، في الوسط راكيتيتش،بوسكيتش،وإنييستا ، في الهجوم سواريز،ميسي،ألكاسير الذي عوض نايمار.

زيزو وضع شجرته على الشكل التالي: كاربخال،ناتشو،راموس،مارسيلو رباعي دفاع ، كروس كاسيميرو،مودريتش ثلاثي وسط ميدان، بيل، كريستيانو،وبنزيمة ثلاثي هجوم.

إنطلقت المواجهة بحيطة وحذر فكانت د ١٨ عنوانا لأول تهديد غير أن تسديدة بنزيمة لم تكن بالقوة المطلوبة لمغالطة تير شتيغن الذي كان نجم الأمسية بلا منازع .

د ٢٨ كرة راموس ترتطم بالقائم ، كاسيميرو يتابع ويودع الكرة شباك تير شتيغن ، الريال١ـ البارسا٠.

هدف كاسيميرو قلب معطيات اللقاء فأنتفض البارسا غير أن الواعد باكو ألكاسير لم ينجح في تعويض غياب نايمار الذي إفتقده البارسا كثيرا في هذا الديربي،أما سواريز فمر بجانب المباراه بكل هدوء.

كفينق إنبعث من رماده ،كان ليونيل يتحين الفرصة المناسبة للسع الملكي ، د٣٣ يتسلم الكرة من راكيتيتش على مشارف مربع العمليات، بسرعة البرق يراوغ كاربخال وبكرة أرضية ينال من شباك نافاس ومعيدا المواجهة للتعادل الإيجابي . من غيرك ليونيل يفعل هذا؟

بعد أن مرر كرة هدف التعادل لميسي ، قرر الكرواتي راكيتيتش أن يكتب إسمه في أمسية الديربي وبالضبط د٧٣ يتسلم الكرة يتخلص من كروس ويوقع بيسراه تحفة نادرة بتسديدة عجز نافاس عن إيجاد حل لها. البارسا٢ الملكي١.

رغبة الملكي كانت واضحة للعودة في اللقاء، لكن الدون لم يكن في يومه، بنزيمة إفتقد النجاعة ،وكاريث بيل أصيب فغادرد٣٩ للمرة ١٧ يتعرض للإصابة منذ أن وقع للنادي الملكي ،فحل محله الواعد أسانسيو الذي حرك فعلا هجوم الملكي.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا