هل يرحل إيسكو عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم؟

وكشفت صحيفة ماركا أن إيسكو (24 عاماً) غير سعيد بدوره مع ريال هذا الموسم لافتة إلى أن ممثلي اللاعب هم مصدر الخبر.

ودخل إيسكو التشكيلة الأساسية 11 مرة في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم كما خاض مباراة واحدة كأساسي في دوري الأبطال.

وأكدت ماركا أن إيسكو غير سعيد أيضاً بعرض ريال لتحسين راتبه في إطار مفاوضات لتجديد تعاقده وأنه يريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وأن مانشستر سيتي هو خياره الأول.



وسجل إيسكو هدفاً حاسماً في فوز ريال 3-1 على أوساسونا في 11 فبراير/شباط في الدوري قبل أن يخرج من تشكيلة ناديه الأساسية عندما فاز 3-1 على نابولي في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي.

ويحتل إيسكو المركز 15 بين لاعبي ريال في عدد دقائق اللعب هذا الموسم ومن النادر أن يلعب كأساسي عندما تكون تشكيلة المدرب زين الدين زيدان مكتملة وخالية من الغيابات.

ورغم ذلك، لعب إيسكو دورا مهما في الفوز 2-صفر على إسبانيول يوم السبت الماضي بعدما صنع الهدفين لألفارو موراتا وغاريث بايل، لكن اللاعب لم يك واضحا بشأن البقاء مع النادي عقب التصريحات التي أدلى بها "

"أتحلى بالهدوء وينصب تركيزي على عدد الدقائق التي ألعبها لأن مشوار اللاعب قصير جدا."

وأضاف "أنا سعيد جدا هنا وأريد البقاء لسنوات عديدة أخرى. سنتخذ قرارا في نهاية الموسم لأن مستقبلي على المحك."

ماذا قال زيدان؟

من جانب آخر، وصف زيدان الشكوك التي تعتري لاعبه ايسكو بشأن تجديد تعاقده مع الفريق بـ "المفهومة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشيء

الوحيد، الذي يشغله هو تحلي جميع اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق الألقاب.

وقال زيدان: "إنه أمر مفهوم (شكوك ايسكو)، يمكنكم أن تسألوه وهو سيجيب باحترام، تعرفون رأيي في ايسكو، إنه لاعب يلعب 20 أو 25 مباراة وعندما تستبعده عن المباراة التالية يغضب، اللاعب دائما يريد المشاركة، ولكن ما يهمني هو أن يتحلي الجميع بالتركيز، هذا ما يهمني الآن".

وجاءت تصريحات زيدان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء على هامش مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا غداً الأربعاء، وهي المباراة

المؤجلة، على خلفية مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.

ويحظى ريال مدريد بفرصة توسيع فارق النقاط مع برشلونة إلى أربع نقاط، ولكن المدرب الفرنسي حذر من خطورة منافس فريقه في مباراة الغد.