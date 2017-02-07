هل تدر حقوق الصور عوائد تاريخية على الفريق الملكي؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عقد اتفاقاً مع مؤسسة "بروفيدينس أكويتي بارتنرز" الأميركية، يتنازل بموجبه عن حقوق نشر الصور الخاصة بالنادي على الإنترنت خلال السنوات العشرة المقبلة.

وقالت صحيفة "الكونفيديسيال" اللإسبانية أن النادي الإسباني سيحصل بموجب هذه الصفقة على 500 مليون يورو.

وتسيطر الشركة المذكورة على ربع الأنشطة التسويقية لكرة القدم الأميركية، بالإضافة إلى امتلاكها للحقوق الحصرية للدوري الأميركي لكرة القدم.

ويعتبر الموقع الرسمي لريال مدريد على الانترنت هو الموقع الأكثر مشاهدة والأكثر استقبالا للزائرين في العالم، حيث بلغت تسجيلات الانضمام لهذا الموقع مليون و350 ألف مستخدم، وهو الرقم، الذي يمثل أربعة أضعاف عدد المستخدمين على موقع برشلونة.

وبعد اتمام هذه الصفقة سيعود ريال مدريد ليصبح أغنى نادي في العالم، وهو المركز، الذي حافظ عليه النادي الإسباني طوال 11 عاما، قبل أن يقتنصه منه مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا العام، يليه برشلونة، الذي تفوق أيضاً على ريال مدريد بفارق طفيف.

وستعزز هذه الصفقة الضخمة من موقف بيريز، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي نهاية الموسم الجاري.