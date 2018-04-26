مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ليغانيس متاحة يوم السبت 28 ابريل في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة وعبر تطبيقات CONNECT. ويسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص للوقوف على آخر مستجدات الفريقين واستعداداتهما للقاء وما الذي يمكننا توقعه من الطرفين.

بعد صخب أوروبي وانتصار في معقل البافاري ستكون مباراة ريال مدريد وليغانيس تحت المجهر حيث يسعى الملكي لتذليل الفارق مع أتلتيكو في مهمة انتزاع الوصافة والابتعاد عن فالنسيا الرابع الذي يطارد ريال بعناد.

مواجهة ريال مدريد وليغانيس تاتي ضمن الجولة 35 من المسابقة حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة متقدماً فالنسيا الرابع بنقطتين ومتأخرا عن أتلتيكو الثالث بفارق أربع نقاط.

ويمتلك ريال مدريد مباراة مؤجلة من الجولة 34 امام اشبيليه حين انشغل الأخير بنهائي كأس الملك مع برشلونة.

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 2-1 في ميونيخ الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ليقترب من لقبه الثالث على التوالي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي فيها برصيد 12 لقبا.

وعليه يتابع ريال بثقة مبارياته علماً انه يظهر أكثر حضوراً على المستوى الذهني في دوري الأبطال حيث الإغراء لا يقاس بالمتاح محلياً دون إسقاط الطموح الضمني للمركز الثاني على قاعدة تضميد جراح موسم فاشل إسبانياً.

ويلعب السبت أيضاً اسبانيول مع لاس بالماس، وريال سوسييداد مع اتلتيك بلباو، وفياريال مع سلتا فيغو.