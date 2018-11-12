مدريد سعيدة مع سولاري

وقاد سولاري المدرب البديل للمقال جولين لوبيتيغي فريق ريال مدريد للفوز الرابع على التوالي منذ توليه المنصب وذلك بعد تخطي سلتا فيغو أمس 4-2 في الدوري.

وبسبب هذه البداية الرائعة (4 انتصارات متتالية)، والتي لم تحدث منذ بداية مانويل بيليغريني عام 2009 (7 انتصارات)، قد تتحول صفة سولاري من المؤقت إلى الدائم.

ورغم أن الفريق الملكي يقبع في المركز السادس، إلا أنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر برشلونة الذي خسر أمس أمام ريال بيتيس 4-3.

وقال بوتراغينو إن فريق ريال مدريد جيد بما فيه الكفاية للتنافس على عدة جبهات هذا الموسم.

وأضاف "لدينا لاعبون جيدون جداً والفريق يتحسن، استغلينا فرصنا ونحن سعداء للغاية ويجب أن نستمر بهذه الطريقة."

