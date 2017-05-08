ماركا: ريال مدريد ينهي إجراءات ضم تيو هيرنانديز

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المعار هذا الموسم من أتلتيكو مدريد إلى ألافيش "اجتاز بنجاح وبلا مشاكل الفحص الطبي"، مشيرة إلى توقع الإعلان عن انتقاله رسمياً إلى صفوف الفريق الملكي بعد نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وألافيش في 27 أيار/مايو.

وكانت ماركا تحدثت في نيسان/أبريل الماضي عن اهتمام النادي الملكي بهيرنانديز، مشيرة إلى أنّه رصد 24 مليون يورو (26 مليون دولار) لضم اللاعب الفرنسي نجل المدافع السابق جان - فرنسوا هيرنانديز الذي دافع عن ألوان فرق تولوز ومرسيليا وأتلتيكو مدريد وغيرها، وشقيق المدافع الآخر لأتلتيكو لوكاس هيرنانديز.