كومان ينفي تدريبه لبرشلونة بعد رحيل إنريكه

وكان وكيل اللاعب السابق غويدو البرس قال في مقابلة صحفية هذا الأسبوع إنّ كومان مرشح لخلافة إنريكه في حال رغب الأخير بالرحيل بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

إلا أنّ كومان رد على تصريحات البرس بالقول: "لم يعد (البرس) وكيلي، ولا شيء على الإطلاق مع برشلونة".

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه السبت مع ميدلزبره في الدوري الإنكليزي الممتاز: "لقد ربطوا دوماً بيني وبين برشلونة. حصل ذلك في الماضي، يحصل الآن وسيحصل في المستقبل. لكن لا شيء بيننا".

ويعيش إنريكه (46 عاماً) فترة ناجحة مع النادي الكاتالوني، وأحرز معه لقب الدوري والكأس في 2015 و2016 ودوري أبطال أوروبا في 2015، بيد أنه لم يجدّد عقده بعد مع حامل لقب الدوري الإسباني.

ويحتل إيفرتون المركز السابع راهناً في الدوري الإنكليزي، وبرشلونة الثاني في الدوري الإسباني.

ودافع كومان (53 عاماً) عن ألوان برشلونة كلاعب بين 1989 و1995 وسجل له هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 1992 في مرمى سمبدوريا الإيطالي.