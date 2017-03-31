كاسياس فضل التزام الصمت حيال الأيام الصعبة مع ريال مدريد

كشف الحارس السابق لنادي ريال مدريد الاسباني ايكر كاسياس الجمعة أنه فضل التزام الصمت حيال الايام الصعبة التي مر بها قبل الانتقال الى بورتو البرتغالي، وذلك من أجل مصلحة النادي الملكي الذي بقي في صفوفه 15 عاما.

وعانى كاسياس الذي يحتفل بميلاده السادس والثلاثين في 20 ايار/مايو المقبل، في نهايات مسيرته الطويلة مع النادي الملكي (1990-2015)، وفقد مركزه الأساسي خلال موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ووصل الأمر بقسم من جمهور النادي الى توجيه صافرات الاستهجان له.

وتطرق الدولي السابق الذي خاض 167 مباراة مع منتخب اسبانيا، الى تلك المرحلة الصعبة، قائلا في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت الجمعة "التزمت الصمت بشأن ما كان يحصل (حينها) من أجل مصلحة النادي".

اضاف "لا تريد أن يتحول الوضع الى سيرك عند أول عقبة"، مضيفا "مع مرور الوقت، فهمت ان عددا من الأشخاص امتعضوا مني في قضية مورينيو"، أي ألقوا باللوم عليه وليس على المدرب البرتغالي.

وتابع الحارس المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 "البقاء في ريال مدريد من عام الى آخر ليس أمرا سهلا بتاتا. القوة الذهنية هي المفتاح، يجب أن تكون قادرا على تقبل الانتقادات في أي لحظة".

وبدأ كاسياس مسيرته مع ريال مدريد عام 1990، وتدرج في الفئات العمرية الى حين دفاعه عن شباك الفريق الأول منذ 1999. وخاض كاسياس مع الفريق الأول 510 مباريات خلال 16 موسما قبل الالتحاق ببورتو عام 2015.