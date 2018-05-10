فيليبي لويس: 100 مليون سعر "زهيد" مقابل غريزمان

وكان غريزمان قد أصر على أنه يريد حسم مستقبله قبل نهائيات كأس العالم (بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو) مع تكاثر الشائعات حول امكانية انتقاله الى النادي الكاتالوني المتوج بلقبي الدوري والكاس المحليين.

ودخل الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة على خط التكهنات بعدما تحدث وكأن صفقة انتقال غريزمان قد تمت، ما دفع الرئيس التنفيذي لنادي أتلتكيو ميغيل انخيل جيل مارين للتصريح بأنهم "سئموا" من تصرفات برشلونة.

وقال فيليبي عن زميله الذي بامكانه ان ينهي مسيرته مع فريقه الحالي على وقع الفوز بلقب الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) عندما يواجه مرسيليا الفرنسي الاسبوع المقبل "سعر غريزمان زهيد، بالتأكيد، مقابل 100 مليون يورو في سوق الانتقالات".

وتابع "سيبدو زهيدا أكثر لو لعب بشكل جيد في النهائي (أمام مرسيليا). هذه هي الحقيقة، لكن لا غريزمان أو البقية منا يفكرون بهذا الامر. بعد النهائي نعم، ولكن ليس قبل".

وتشير الارقام الى مدى اهمية المهاجم الفرنسي في تشكيلة النادي المدريدي اذ سجل 27 هدفا في 46 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وكان حاسما أمام ارسنال الانكليزي في اياب الدور نصف النهائي من "يوروبا ليغ" بتسجيله هدف الفوز الذي سمح لفريقه بخوض المباراة النهائية.

وشكل غريزمان مع المهاجم الاسباني دييغو كوستا ثنائيا متفجرا، في وقت أكد الأخير أن اهتمام زميله ينصب على النهائي في مدينة ليون الفرنسية.

وكان لويس حصل على الضوء الأخضر "الطبي" للعودة مجددا الى الملاعب الاسبوع الماضي بعد انتهاء فترة النقاهة منذ خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في قصبة الساق في آذار/مارس الماضي.

وتابع لويس "نريد جميعا أن نفوز ولا تأثير لذلك (انتقال غريزمان). نحن سعداء للعب معه، ولكن لسنا فقط غريزمان، فالعديد من اللاعبين اجتهدوا كثيرا للوصول إلى هذا النهائي".

وختم "بدون أدنى شك كان اللاعب الحاسم هذا الموسم، لذا نريده أن يبقى. ولكن ما يحصل لاحقا لا علاقة له بما سيحدث هذا الاسبوع".