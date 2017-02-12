فياريال يكتفي بنقطة أمام ملقا في الـ"مادريغال"

على أرض الـ"مادريغال"، كان الضيوف سبّاقين في التهديف بفضل البرازيلي تشارلز دياز باربوزا دي أوليفيرا (14)، غير أنّ أصحاب الأرض عادوا لتدارك الأمر من ركلة جزاء نفّذها القائد برونو سوريانو بنجاح (63)، علماً وأنّ فياريال أكمل اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه روبيرتو سوريانو (72).

وعلى الرغم من سقوطه بنتيجة التعادل على أرضه، حافظ فريق "الغواصة الصفراء" على مركزه السادس بعد أن رفع رصيد إلى 36 نقطة، في حين بقي ملقا في المركز الرابع عشر بـ23 نقطة.