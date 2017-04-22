فياريال يثبّت أقدامه في المركز الخامس وملقا يطمئن

ورفع فياريال الذي حقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، رصيده إلى 57 نقطة متأخراً بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الرابع.

وسجّل باكامبو الهدفين في الدقيقتين 68 و90+2، فيما سجّل هدف الخاسر ميغيل غيريرو (90).

واحتجّ لاعبو ليغانيس على تسجيل باكامبو هدف الفوز بيده، بعد ثوان من معادلة ليغانيس الذي يحارب للبقاء في الوقت القاتل.

وقال حارس ليغانيس إياغو هيريرين: "لقد سجّل بيده. نقاتل من أجل حياتنا. كان مستحيلاً عدم رؤية ذلك".

ومُني ليغانيس بخسارته الرابعة على التوالي، وبات على بعد 4 نقاط من سبورتينغ خيخون الثامن عشر والذي تعادل في الدقائق العشر الأخيرة على أرض أوساسونا الأخير 2-2.

وسجّل لأوساسونا خورخي ميري (19 خطأ في مرمى فريقه) والبوسني كنان كودرو (72)، ولخيخون روبيرتو كانيلا (79) وكارلوس كاسترو (81).

ملقا يتغلغل في المناطق الدافئة

من جانبه، قطع ملقا شوطاً كبيراً نحو البقاء بفوزه الثمين على ضيفه فالنسيا 2-0.

وسجّل خوسيه لويس غارسيا بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من خافيير أونتيفيروس (36) وساندرو راميريز من تسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت برأس المدافع الفرنسي إلياكيم مانغالا وخدعت الحارس البرازيلي دييغو ألفيش (40).

ورفع ملقا رصيده إلى 36 نقطة وارتقى إلى المركز الرابع عشر مؤقتاً بفارق 13 نقطة عن سبورتينغ خيخون الثامن عشر، آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية، في المقابل تجمّد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.