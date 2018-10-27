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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

فوز جيرونا على رايو فايكانو

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فاز جيرونا على ضيفه رايو فايكانو 2-1 السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحقق فوزه الثالث هذا الموسم.

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والفوز هو الثالث هذا الموسم لجيرونا الذي أرغم جاره الكاتالوني برشلونة، المتصدر وحامل اللقب، على التعادل على ملعبه كامب نو (2-2) في المرحلة الخامسة، مقابل ثلاث هزائم وأربع تعادلات فصار رصيده 13 نقطة، فيما وقف رصيد رايو فايكانو العائد إلى دوري النخبة عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير مؤقتاً.

وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما كريستيان بورتو، الأول من ركلة جزاء تسبب بها أليخاندرو غالفيز بإعاقته الهندوراسي أنطوني لوزانو (34)، والثاني بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من بورخا غارسيا (45).

وفي الشوط الثاني، أعاد غالفيز الأمل للضيوف عندما قلص الفارق من متابعة ناجحة لكرة نفذت من ركلة ركنية (61)، لكن هدفه لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة السادسة (مقابل فوز وثلاثة تعادلات)، علماً أنّ الفائز عانى من طرد لوزانو قبل دقيقتين من النهاية.
 

جيرونا
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