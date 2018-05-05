فالنسيا يضمن مقعداً في دوري الأبطال رغم الخسارة

ويدين فياريال بفوزه إلى مدافعه ماريو غاسبار الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأس من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى لمانو تريغيروس (86).

وهو الفوز الثالث على التوالي لفياريال فعزز موقعه في المركز السادس برصيد 57 نقطة مع مباراة مؤجلة مع مضيفه برشلونة سيخوضها الأربعاء المقبل، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 67 نقطة في المركز الرابع، لكنه رغم الهزيمة ضمن عودته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب لموسمين وذلك عقب خسارة ريال بيتيس أمام مضيفه أتلتيك بلباو 0-2 اليوم أيضاً.

وسيضمن فياريال بطاقته الأوروبية بشكل أكيد في حال تعثر خيتافي الثامن (49 نقطة) الأحد أمام مضيفه لاس بالماس، علماً بأنه لا يزال يملك فرصة إنهاء الموسم في المركز الخامس كون الفارق بينه وبين ريال بيتيس نقطتين فقط.

وواصل فالنسيا سلسلة نتائجه المخيبة بعدما كان منافسا قوياً لريال مدريد على المركز الثالث حيث فشل في الفوز في مبارياته الخمس الاخيرة وتعرض لخسارة ثالثة.



وانحصر الصراع على البطاقتين الأخيرتين (من أصل 3) المؤهلة الى المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، بين فياريال وإشبيلية وخيتافي وجيرونا، بعدما ضمن ريال بيتيس الأولى.

وفتح تتويج برشلونة بلقب مسابقة الكأس منح صاحب المركز السابع في الدوري بطاقة التأهل الى الدور التمهيدي الثاني لـ"يوروبا ليغ".

وفشل سلتا فيغو في استغلال تعثر جيرونا واللحاق به الى المركز التاسع بسقوطه في فخ التعادل الايجابي 1-1 امام ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا احد 3 فرق هابطة إلى الدرجة الثانية الى جانب ملقة ولاس بالماس.

وكان سلتا فيغو في طريقه الى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف لمهاجمه الأوروغوياني مكسيميليانو غوميز في الدقيقة 13، لكن ديبورتيفو لا كورونيا الذي يشرف على تدريبه الهولندي كلارنس سيدورف، نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر لوكاس بيريز مارتينيز.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 29 نقطة لديبورتيفو لا كورونيا الثامن عشر.

وعاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الاربع الاخيرة (3 هزائم وتعادل) بتغلبه على ضيفه ريال بيتيس بهدفين نظيفين سجلهما ايكر مونيايين (76) واريتث ادوريث (90+2).

وصعد أتلتيك بلباو إلى المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة مقابل 59 نقطة لريال بيتيس الخامس.

