فالنسيا يتعاقد مع زازا

أعلن نادي فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إنه عزز هجومه بالتعاقد مع سيميوني زازا لاعب منتخب إيطاليا على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري بعدما ألغى وست هام يونايتد اتفاق إعارة اللاعب الحالي.

وعانى زازا البالغ من العمر 25 عاماً في وست هام هذا الموسم وأخفق في التسجيل في 11 مباراة خاضها في كل المسابقات ما دفع النادي المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لتركه للانضمام إلى بطل إسبانيا السابق والمتعثر حالياً حيث يحتل المركز 17.

وقال فالنسيا في بيان "أكمل بلنسية اجراءات التعاقد مع سيميوني زازا على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري. اجتاز

اللاعب الكشف الطبي مع النادي ووقع عقده اليوم الأحد.

"بموجب الاتفاق سينتهي التعاقد بنهاية موسم 2016-2017 مع وجود بند يسمح بشرائه."

وعانى فلنسيا من أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق في الدوري الإسباني واستغنى عن خدمات مدربه باكو إيستاران كما استقال خلفه

تشيزاري برانديلي الشهر الماضي بعدما قال إن النادي حنث بوعده بالتعاقد مع لاعبين كان قد طلبهم.

وحقق سلفادور غونزاليس "فورو" المدرب المؤقت أول انتصار له اليوم الاحد بعدما تولى المسؤولية بعد رحيل برانديلي بالفوز 2-1

على اسبانيول.

وظل فالنسيا في المركز 17 لكنه ابتعد مؤقتاً بفارق أربع نقاط عن سبورتنغ خيخون صاحب المركز 18.