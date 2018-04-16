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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

فالفيردي يستبعد بيكيه وانيستا وبوسكيتس

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استبعد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس واندريس انيستا من تشكيلة الفريق التي ستواجه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم غدا الثلاثاء.

Reuters

ويبتعد العملاق الكتالوني في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه قبل ست مباريات من نهاية الموسم لكنه سيواجه اشبيلية في نهائي كأس ملك اسبانيا يوم السبت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.  

ولم يخسر برشلونة في 39 مباراة بالدوري وهو رقم قياسي لكنه سيقامر بهذا السجل حين يتوجه لملاقاة سليتا فيغو بتشكيلة من الصف الثاني أعلنها النادي اليوم الاثنين.  

وخسر برشلونة الموسم الماضي 4-3 في ضيافة سيلتا فيغو في الدوري كما تجرع خسارة مذلة 4-1 أمامه في العام الذي سبقه.  

ويعود لوكا ديني إلى التشكيلة بعد التعافي من إصابة بينما تم استدعاء اليكس فيدال ويري مينا بعد استبعادهما من انتصار 2-1 على فالنسيا في الدوري يوم السبت.  
 

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