فالفيردي يستبعد بيكيه وانيستا وبوسكيتس

ويبتعد العملاق الكتالوني في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه قبل ست مباريات من نهاية الموسم لكنه سيواجه اشبيلية في نهائي كأس ملك اسبانيا يوم السبت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

ولم يخسر برشلونة في 39 مباراة بالدوري وهو رقم قياسي لكنه سيقامر بهذا السجل حين يتوجه لملاقاة سليتا فيغو بتشكيلة من الصف الثاني أعلنها النادي اليوم الاثنين.

وخسر برشلونة الموسم الماضي 4-3 في ضيافة سيلتا فيغو في الدوري كما تجرع خسارة مذلة 4-1 أمامه في العام الذي سبقه.

ويعود لوكا ديني إلى التشكيلة بعد التعافي من إصابة بينما تم استدعاء اليكس فيدال ويري مينا بعد استبعادهما من انتصار 2-1 على فالنسيا في الدوري يوم السبت.

