فالفيردي يتحدّث عن تدريبه لبرشلونة!

اعترف إرنستو فالفيردي الذي ترك الإدارة الفنية لأتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء باهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه دون أن يؤكد ما إذا كان سيدرب برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني مثلما أعلنت وسائل الإعلام .

وقال فالفيردي (53 عاماً) الذي تعتبره العديد من وسائل الاعلام المحلية خليفة لويس أنريكي في برشلونة، في مدينة بلباو: "لن أنفي أن لدي وكيل أعمال، وبالتأكيد، هناك أندية مهتمة بخدماتي".

وأضاف فالفيردي الذي أمضى 4 أعوام مع أتلتيك بلباو قاده خلالها إلى لقب الكأس السوبر الإسبانية عام 2015: "إنها ليست المرّة الأولى التي أتلقى فيها عروضاً من فرق مهمة".

وأوضح فالفيردي أنه: "لم يوقع مع أي فريق" وأنه "لم يتحدث مع أي فريق"، وتطرق أيضاً إلى امكانية أخذ عام راحة.

ورفض فالفيردي تأكيد اهتمام برشلونة، وسخر من شائعات وسائل الاعلام التي أعلنت تعيينه في فريق آخر، وقال: "هناك شخص يبحث لي عن شقة في روما، وآخر يبحث لي عن مدرسة في برشلونة، وآخر في سيغوفيا".

ويعلن برشلونة الاثنين المقبل هوية خليفة أنريكي الذي أعلن في آذار/مارس الماضي أنه لن يمدد عقده بعد3 أعوام على رأس الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني.

وقاد فالفيري اتلتيك بلباو الى مسابقة دوري ابطال اوروبا مرة واحدة والى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" مرتين.

وسيلعب الفريق الموسم في المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي في حال خسر ألافيس المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا السبت المقبل أمام برشلونة.