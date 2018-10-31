غريزمان لا يزال يحلم بالكرة الذهبية

ويعود غريزمان (27 عاماً) مرة أخرى للمنافسة على هذا الشرف الفردي هذا العام، بعد أن فاز بكأس العالم مع فرنسا وقاد أتليتكو للظفر بلقب الدوري الأوروبي.

المهاجم الذي احتل المركز الثالث خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في عام 2016، لم يتردد في القول بأن الكرة الذهبية هي أمر يريده.

وقال غريزمان: "أنا لا أخاف من قول ذلك. أحلم بالكرة الذهبية، ودوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بكأس العالم".

وأضاف: "أحلم بالكثير من الأشياء، أحلم بامتلاك ثلاثة أطفال. هذه الأحلام تحفزك عندما تستيقظ كل صباح ولديك أهداف لتحقيقها".

بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم FIFA في أيلول/ سبتمبر، يعتبر لاعب خط وسط ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوطبول لأفضل لاعب بالعالم.

غريزمان لعب موسماً رائعاً 2017-2018، سجل فيه 29 هدفاً لأتليتكو في جميع المسابقات.

وقال اللاعب الفرنسي الذي لعب 65 مباراة دولية للديوك، إن الكرة الذهبية هي أعظم جائزة فردية: "على المستوى الشخصي، هذا هو أعلى ما يمكن أن تحصل عليه، إنها الجائزة التاريخية، وهي الجائزة الأكثر رقياً. لكنني أيضاً لاعب يفكر بشكل جماعي".