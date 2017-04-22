الدوري الإسباني
AFP

غاريث بيل في قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

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أعلن ريال مدريد عن قائمته الجاهزة لملاقاة ضيفه برشلونة في المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر ريال مدريد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت السبت، القائمة التي تستعد لمواجهة برشلونة، وقد ضمّت الويلزي غاريث بيل الذي كانت تدور الشكوك بشأن مشاركته بسبب الإصابة.

وخلت القائمة من الفرنسي رافاييل فاران والبرتغالي بيبي بسبب الإصابة.

وجاء في حراسة المرمى: نافاس وكاسيا وروبين يانيز.

في خط الدفاع: كارفاخال، راموس، ناتشو، مارسيلو، دانيلو.

في الوسط: كروس، مودريتش، خاميس، كاسيميرو، كوفاسيتش، أسينسيو، إيسكو.

خط الهجوم: رونالدو، بيل، بنزيمة، لوكاس فاسكيز، موراتا.

 

 
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