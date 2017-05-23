صحيفة مقربة من برشلونة تؤكد في خبر حصري اسم خليفة إنريكي

أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو في خبر حصري أنّ إرنستو فالفيردي سيكون مدرباً لنادي برشلونة بشكل مؤكد في الموسم المقبل وسيتم الإعلان عن الصفقة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تناولت صلة برشلونة بمدرب أتلتيك بيلباو نظراً لفهمه لتفاصيل الدوري الإسباني وتقديم أتلتيك بيلباو لمباريات قوية تحت إمرته.

وكان إنريكي قد أعلن رحيله عن برشلونة منذ أشهر مشيراً إلى حاجته للراحة، لتزداد الشائعات عن أسماء المدربين الراغب برشلونة في التعاقد معهم، في الوقت الذي أكّدت به تقارير صحفية صادرة حديثاً أن فالفيردي استأجر منزلاً في كاتالونيا وبدأ فعلياً في التخطيط لمهمته الجديدة.

وفشل بطل إسبانيا في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي لكنه تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وسيلاقي ديبورتيفو ألافيش في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

ولم يغير برشلونة من سياسته المتبعة في السنوات الأخيرة بمنح أفضلية في قيادة دكته الفنية لمن سبق وأن لعب في صفوفه، حيث كان فالفيردي لاعباً في برشلونة بين 1988 إلى 1990.

ويملك فالفيردي (53 عاماً) تجارب كثيرة في الدوري الإسباني مثل تدريبه لأندية أتلتيك بيلباو وإسبانيول وفياريال وفالنسيا، كما أشرف على أولمبياكوس اليوناني في فترتين مختلفتين.

ولم يحقق فالفيردي أيّ لقب في إسبانيا باستثناء كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة في 2015، بعد انتصاره 4-0 ذهاباً وتعادله 1-1 إياباً، لكنه صعد إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2007 مع إسبانيول وخسر من إشبيلية بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 2-2.