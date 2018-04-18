سيميوني يأمل في المحافظة على غريزمان

وقال سيميوني عشية مواجهة ريال سوسييداد الخميس في الليغا "نريد أفضل ما يمكن بالنسبة لغريزمان، ونأمل (...) في أن يستمر هذا الفريق بالنمو".

وتابع اللاعب الدولي السابق "أعتقد أن أفضل ما يمكن أن يحدث للاعب كرة القدم، هو نموه في مكان كهذا، أن يتطور حقا وهذه ليست مجرد كلمات بسيطة".

وكانت شائعات حول انتقال غريزمان في نهاية الموسم إلى برشلونة قد سرت بشكل واسع في الأسابيع الأخيرة، ما اضطر المهاجم البالغ 27 عاماً إلى نفي الأمر.

وأردف سيميوني "اذا أنهينا الدوري بصراع مع برشلونة واقتربنا من نهائي الدوري الأوروبي، يمكن القول أن أشياء جيدة حدثت هنا في السنوات الأخيرة. وفي قراره الشخصي، ستكون لأنطوان أفضلية، يجب أن نقدم له كل الأدوات كي يميل إلى الاستمرار معنا عندما يتعين عليه اتخاذ القرار".

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في الدوري بفارق 12 نقطة عن برشلونة، لكنه خاض مباراة أقل. كما يلتقي لاعبو سيميوني أرسنال الانكليزي في الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان غريزمان الذي انضم إلى صفوف "كولتشونيروس" في عام 2014، قد عبر عن رغبته في تحديد مستقبله قبل كأس العالم في روسيا التي يخوضها مع بلاده بدءا من 14 حزيران/يونيو، كي يركز على النهائيات مع زملائه.