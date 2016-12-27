سيميوني باق مع الـ"روخيبلانكوس"

أكد المدير التنفيذي في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم ميغل آنخل جيل مارين الثلاثاء أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني باق مع الفريق الموسم المقبل حتى نهاية عقده في حزيران/يونيو 2018.

ومدّد سيميوني (46 عاما) في آذار/مارس 2015 عقده حتى 2020، وهذه الفترة الطويلة غير مألوفة أصلا في إسبانيا، ثم قلّص في أيلول/سبتمبر الماضي مدّة العقد حتى حزيران/يونيو 2018 بعد مفاوضات بين الطرفين.

وردا على سؤال حول مستقبل سيميوني، قال جيل مارين لقناة "سيكستا" التلفزيونية الخاصة: "سيبقى هذا الموسم والموسم المقبل. هو معنا منذ 5 سنوات، ومن المنطقي أن يبقى معنا أطول فترة ممكنة لأننا سعداء به".

وأضاف: "إننا نواصل تألقنا معا، هو والنادي، ومن الذكاء أن يستمر التعاون بين الطرفين".

وأحرز الدولي الأرجنتيني السابق مع أتلتيكو لقب بطل الدوري الإسباني في 2014، وقاده مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتردّدت أنباء عن احتمال انتقال سيميوني إلى أندية أوروبية أخرى منها باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي، لكنه ألمح قبل أيام في مقابلة مع صحيفة "ماركا" إلى احتمال بقائه مع فريق العاصمة الإسبانية إلى ما بعد 2018.

ويحتل أتلتيكو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة البطل ونقطتين خلف جاره ريال مدريد، حاليا المركز السادس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.