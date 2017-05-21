سيميوني باق مع أتلتيكو الموسم المقبل

ومنذ توليه قيادة الجهاز الفني لاتلتيكو قبل خمسة أعوام ونصف عام، حوله سيميوني الى أحد الأندية المنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والقاري، وتعهد اليوم ان يبقى معه في الانتقال الى ملعبه الجديد واندا ميتروبوليتانو الموسم المقبل.

وقال سيميوني "الصحفيون يسألونني بشكل دائم ما اذا كنت سأبقى. نعم، سأبقى"، وذلك خلال احتفال وداعي أقامه النادي لملعبه الشهير، وتخلله تكريم عدد من أبرز لاعبيه الحاليين والسابقين.

أضاف متوجها الى المشجعين "أتعرفون لماذا سأبقى؟ سأبقى لان لهذا النادي مستقبل وهذا المستقبل هو لنا جميعا".

وأنهى أتلتيكو الموسم في المركز الثالث خلف المتصدر ريال مدريد الذي يرجح ان يحرز الأحد لقبه الأول منذ 2012، وبرشلونة الثاني الذي يبتعد عن النادي الملكي بفارق ثلاث نقاط.

وهو الموسم الثالث توالياً الذي ينهيه أتلتيكو في هذا المركز، منذ كسر احتكار ريال وبرشلونة للألقاب وإحرازه بطولة "الليغا" في 2014.

كما بلغ النادي نصف نهائي كأس اسبانيا وأقصي على يد برشلونة، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأقصي على يد ريال، علما انه بلغ نهائي المسابقة القارية عامي 2014 و2016 وخسر أمام ريال ايضاً.

الا ان سيميوني شدد على ان علاقته بالنادي الذي دافع عن ألوانه كلاعب مرتين في السابق، تتعدى إحراز الألقاب.

وقال "ثمة فرق أخرى لديها المزيد من الأموال، ألقاب أكثر منا، الا انها (هذه الفرق) لن تنال أبدا شعوركم (المشجعون) تجاه أتلتيكو".